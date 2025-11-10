Fenerbahçe Beko, oyuncusu Scottie Wilbekin'in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan kontrollerde Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yıldız oyuncu için sakatlık açıklaması! - Resim : 2

İşte Fenerbahçe Beko tarafından yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır.

Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

