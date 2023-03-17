Berisha Alman Milli Takımı yolcusu

Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiraladığı Alman forvet Mergim Berisha hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre; Augsburg formasıyla bu sezon dikkat çekici bir performans gösteren Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edildi.

24 yaşındaki Mergim Berisha, 2021 yazında 5 milyon euro bonservisle Salzburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Alman futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı.

Berisha, 300 bin euro kiralama ve 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Augsburg'un yolunu tutmuştu.

Bu sezon Augsburg ile 19 resmi maça çıkan Berisha, bu maçlarda 9 gol 4 asist kaydetti.