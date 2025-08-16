Fenerbahçeli Semedo kıskandırdı! "Galatasaray onu neden almadı?"

Levent Tüzemen, Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından A Spor'da açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın sağ beke ihtiyacı olduğunu söyleyen Tüzemen, Wolverhampton ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan Nelson Semedo için yorumda bulundu.



"SAĞ BEK SORUNUNU ÇÖZERDİ"

Levent Tüzemen, "Şuna şaşırıyorum; Nelson Semedo'nun bonservisi elindeydi, Galatasaray niye alamamış ya! Galatasaray'ın sağ bek sorununu hallederdi." dedi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK KAYIP"



Öte yandan Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira da Nelson Semedo'nun kendileri için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.



Portekizli teknik adam, "Nelson, sahada ve soyunma odasında benim uzantımdı. İlk günden itibaren her zaman bana yardım etmeye, takımı birleştirmeye ve küçük anlaşmazlıkları yönetmeye hazırdı. Bu yüzden bir oyuncu olarak ve her şeyden önce liderlik açısından bizim için büyük bir kayıp." sözlerini sarf etti.



31 yaşındaki Nelson Semedo, Wolverhampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

