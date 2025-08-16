Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...

Dominik Livakovic, Fenerbahçe defterini kapatıyor. 2023 sezonunda Dinamo Zagreb'den transfer edilen 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, geçen sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptırmıştı. Düzenli olarak forma şansı bulamayan Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

DOMINIK LIVAKOVIC FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Jose Mourinho, kale bölgesi için yeni sezonda da tercihini Dominik Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat'tan yana kullanma kararı aldı. Fenerbahçe'de mutsuz olan ve artık ayrılık için gün sayan Dominik Livakovic de sonunda tercihini yaptı. Böylece Kanarya'da bir devir kapanıyor.

DOMINIK LIVAKOVIC LALIGA'YA GİDİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Dominik Livakovic'in adı yeniden eski takımı Dinamo Zagreb ile anılırken, kulüp kaynakları oyuncuyla henüz bir temaslarının olmadığını bildirdi. Bununla birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginden birisinde forma giymek isteyen Dominik Livakovic kararını verdi.

Haberin ayrıntılarında, Dominik Livakovic'in, İspanya'dan sürpriz bir takımla görüşme halinde olduğu aktarıldı. Ayrıca, bu kulübün Sevilla olduğu öne sürülürken LaLiga ekibinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Fakat Dominik Livakovic'in kısa süre içerisinde İspanya'ya giderek yeni takımına imza atması ve Fenerbahçe defterini kapatmasının beklendiği kaydedildi.

