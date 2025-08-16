Nihat Kahveci'den çok sert sözler! Tek tek isim verdi: Adam olun adam

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Rams Park'ta oynanan maçta bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazandı. Eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında yorumlarda bulundu. Kahveci, İbrahim Seten, Haluk Yürekli ve Murat Aşık hakkında çok sert açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar;

"ORTAMI KİRLETENLER..."

Nihat Kahveci, "Biz izlenmeyelim isteyenler çatlasınlar. Size hakaret edenler var arkadaşlar! Ortamı kirletenler var ve şu an yayındalar" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNİ GALATASARAY ÜZERİNDEN PAZARLIYORLAR"

Kahveci, "Kendilerini Galatasaray üzerinden pazarlayıp, izlenmiyor diye başkalarına sallıyorlar. Herkes her şeyi konuşuyor, bize olan ilgiyi kıskanıyorlar" şeklinde konuştu.

"KALBİM AĞRIYOR"

Kahveci, "Arkadaşlarını satanlar, laf konuşuyor laf. Üç gündür bazıları yüzünden kalbim ağrıyor. Herkese kötülük yapıyorlar, ortamı kirletiyorlar" dedi.

"ADAM OLUN ADAM"

Sözlerine devam eden Nihat Kahveci, "Ben ahlaksızlığı, namussuzluğu sevmiyorum. Paramızla ilgili konuşuyorlar, izlenme ile ilgili konuşuyorlar... Adam olun adam!" açıklamasını yaptı.

"KİMSE BENİM HAKKIMI YİYEMEZ"

Kahveci, "Kıskançlar, kıskanç... Onlar isim vermiyor ama kimin ne olduğunu belirtiyorlar net bir şekilde. Kimse benim hakkımı yiyemez, ben de kimsenin hakkını yemem" ifadelerini kullandı.

"KİMSİNİZ LAN SİZ?"

Kahveci son olarak, "Kimsiniz lan siz? İsim verin isim... Kaçtınız ülkeden, işiniz gücünüz magazin. Ben isim veriyorum arkadaşlar; İbrahim Seten, Haluk Yürekli ve Murat Aşık. Bütün ortamı kirlettiler, ortamı kirleten üç isim bunlar. Paramı pulumu konuşuyorlar, hanımımın adını yanlış söylüyorlar, sen kimsin lan benim paramı pulumu konuşuyorsun!" dedi.

