Fenerbahçeli üyeler çıldırdı. Seçimde sıradışı görüntü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli üyeler çıldırdı. Seçimde sıradışı görüntü

Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemleri başlarken sıradışı görüntüler ortaya çıktı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul 2. gün ile devam ediyor.

İlk gün yapılan seçimde tartışmalı bir şekilde Divan Başkanı olan Vefa Küçük’ün anonsu ile saat 10.00’da oy verme işlemleri başladı.

30 binden fazla üyenin oy kullanmasının beklendiği seçimde üyeler yapılan anons ile birlikte sandıklara koşmaya başladı.

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İlk defa bir Fenerbahçe seçiminde üyelerin oy vermek için birbiriyle yarıştığı görüldü.

Saat 17.00’ye kadar sürecek olan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açılacak.

Saat 19.00’dan önce oy sayma işlemlerinin bitmesi beklenirken günün sonunda Fenerbahçe Ali Koç veya Aziz Yıldırım arasından yeni başkanını seçecek.

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