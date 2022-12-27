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Joshua King: Serdar Dursun için çok mutluyum

Fenerbahçe'nin golcüsü Joshua King, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 23:56
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Fenerbahçeli yıldız Joshua King: Serdar Dursun için çok mutluyum

Joshua King: Serdar Dursun için çok mutluyum
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King, şunları söyledi:

"Son maçta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir cevap vermeliydik. İyi bir oyun sergiledik. Böyle devam etmeliyiz. Tek maç üzerinden değerlendirmemek gerekiyor, lig uzun bir maraton. Bundan sonraki maç için çalışacağız.

Bana göre santrforda kim oynarsa oynasın; Michy, Enner, Serdar Dursun... Beraber çalışıyoruz. İyi bir partnerlik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün de gollerimizi attık. Serdar Dursun da attı, onun için mutluyum. 

Santrforlar için gol atmak önemli. Ancak bu şekilde özgüven kazanır. Şanslıyım ki etrafımda iyi oyuncular var. Fenerbahçe'de oynadığım futboldan çok keyif alıyorum"

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