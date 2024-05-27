Fenerbahçeli yıldız özür diledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli yıldız özür diledi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Sebastian Szymanski, sosyal medyada takımıyla ilgili duygularını paylaştı.

Szymanski'nin mesajında şu sözler yer aldı: "2023-2024 futbol sezonu sona erdi. Sezon boyunca birçok zorlu an yaşadık. Her karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini sergilemeye çalıştık, fakat bazen bu başarı için yeterli olmadı. Maalesef belirlediğimiz hedeflere ulaşamadık.

Bu durum biraz hüzün verici olsa da, futbolun doğası gereği böyledir. Bu formayı giymekten ve bu takımın bir parçası olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Bize gösterdiğiniz destek ve sevgi için sezon boyunca hepinize minnettarım."

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe adına 55 maça çıkan 25 yaşındaki yetenekli oyuncu, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı ve takım arkadaşlarına 19 gol pası verdi.

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