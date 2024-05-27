Icardi yine Ali Koç'u çıldırttı

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Icardi yine Ali Koç'u çıldırttı

Icardi'nin Ali Koç hakkında yaptığı son paylaşım olay oldu.

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

ŞAMPİYON GALATASARAY

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu attı. Konyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Prip'ten geldi.

Bu sonuç ile birlikte 102 puana ulaşan Galatasaray 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Bugün (Pazartesi) statta yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarına az bir zaman kalırken Mauro Icardi’den olay çıkaracak bir paylaşım geldi.

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O SÖZLERLE ALAY ETTİ

Sosyal medya hesabından Ali Koç’un, Erden Timur hakkında dediği “her gece yatarken bizi düşün” sözlerini alıntılayan Icardi cevap olarak “dün gece seni düşünüyordum Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmiştim” dedi.

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ALİ KOÇ FORMASI GİYMİŞTİ

Yıldız futbolcu dün de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde üzerinde Ali Koç yazılı olan bir Galatasaray formasıyla poz vermişti.

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