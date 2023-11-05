Fenerbahçelilerin uykusunu kaçıracak rapor açıklandı. Ali Koç kara kara düşünüyor

Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs itibarıyla borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu duyuruldu.

KAYNAK: AA
Fenerbahçelilerin uykusunu kaçıracak rapor açıklandı. Ali Koç kara kara düşünüyor

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade ederek, kulübün toplam borcu 8 milyar 276 milyon lira olarak açıkladı.

Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi Yaşam
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te Spor
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir? Gündem
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine Magazin
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir? Gündem
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir?
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı Spor
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir? Gündem
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir?