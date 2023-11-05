Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler: Seni Selahattin Baki'ye vereyim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'ndaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Başkan Ali Koç, konuşmasındaki özel bir bölümü de Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a ayırdı. Timur'un, A Spor'daki açıklamalarını ekrana yansıtan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:



EEE ÜÜ YAPIYOR, DOĞRU SÖYLEMİYOR

"Bana çamur atan arkadaş, bir de Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor. Otelde kahvaltı, o, bu diyor. Çamur atıyor. Zehri veriyor. Gülüyor, ediyoruz da bu çok ciddi. Yolladık, tek tek sorduk diyor. Sonra çok şükür akıllı bir adam çıkıyor oradan 'Ne cevap geldi' diyor. Diyor ki 'Gönderildi mi, gönderilmedi mi bilmiyorum' diyor. Hasbelkader geçen gün denk geldik. 'Gönderdin mi' dedim. 'Ee üü' yaptı. Doğruyu söylemiyor. Bu mertebede bir insan 'Aaa uuu' yapıyor. Olmaz! Olmaz! Yahu biz neyle mücadele ediyoruz. Bak seni Selahattin Baki'ye (Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi) vereyim, bak ne yapar!"