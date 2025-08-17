Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig'de 'olmaz' denilen transfer oldu: Havalimanı dolup taşacak

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı. Daha sonra Milano ekibinde kalacağı yönünde haberler çıkan Hakan Çalhanoğlu için gündeme sürpriz bir iddia geldi. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu gündemden düşmüyor. Tecrübeli orta saha, yaz transfer dönemi bitmeden Süper Lig'e transfer olabilir. Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi netlik kazanıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN BİR KEZ DAHA GALATASARAY SESLERİ

Kaleci transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, orta saha transferi için de yaz sonuna kadar bekleyecek. İlkay Gündoğan için nabız yoklayan sarı-kırmızılı takım için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Hakan Çalhanoğlu için de transfer dönemi bitmeden bir hamle daha yapmayı planladığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı aktarıldı. Inter'in de istediği bonservisi aldığı takdirde bu transfere izin vereceği belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU GEÇEN SEZON 47 MAÇA ÇIKMIŞTI

Geride bıraktığımız sezonda Inter ile Şampiyonlar Ligi finali de oynayan Hakan Çalhanoğlu tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 11 gol ve 8 asist üretmişti.

Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu'nun piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

