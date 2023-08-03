Fenerbahçe'nin Diego Rossi transferinden kazanacağı rakam ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin 5.6 milyon Dolar bonservis bedeli karşılığında MLS ekibi Columbus Crew SC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Diego Rossi transferinden kazanacağı rakam ortaya çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe’de yeni sezon planlamalarında kadroda düşünülmeyen Diego Rossi’nin yeni takımını resmen açıklandı.

Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Diego Martin Rossi Marachlian'ın, A.B.D. kulübü Columbus Crew SC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Columbus Crew SC, Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı transfer bedeline dahildir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Diego Rossi, bu maçlarda 10 gol atarken 20 asist yaptı.

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