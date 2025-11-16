Curaçao'nun Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, Dünya Kupası Elemeleri'nde Jamaika ile oynanacak final niteliğindeki maç öncesi tüm dünyanın konuşacağı bir harekette bulundu.

Voetbal'ın haberine göre; Advocaat, ailevi sebeplerden dolayı takımı bırakarak kamptan ayrıldı. 78 yaşındaki teknik adam, ülkesi Hollanda'ya döndü.

'AİLE FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ'

Dick Advocaat, "Takımımı bırakmak çok zor bir karardı ama aile, futboldan daha önemli. Hollanda'dan teknik ekibimizle taktik konusunda yakın temas halinde olacağım. Oyuncularıma güvenim tam." sözlerini sarf etti.

