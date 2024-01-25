Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka Ümraniyespor'da. Transferi video kliple duyrudular

Ayşe Eser Kuşata
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka Ümraniyespor'da. Transferi video kliple duyrudular
Nicolas Anelka, 2016 yılında futbolu bıraktıktan sonra 18 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor.

Fenerbahçe'de 2004-05 sezonunda devre arasında gelen ve 1.5 yıl Sarı-Lacivertli takımda oynayan eski futbolcu Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri geliyor.

Ümraniyespor, Nicolas Anelka'yı kulübün CEO'su olarak atamaya hazırlanıyor.

44 yaşındaki Nicolas Anelka, Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'un yeni CEO'su olarak göreve başlıyor.

Ümraniyespor, Nicolas Anelka ile ilgili olarak gece yarısı bir paylaşım yaparak transferi doğruladı.

İstanbul'a gelen Fransız Futbol adamının bugün resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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