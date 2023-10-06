Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti

Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, Ümraniyespor tesislerini ziyaret etti.

KAYNAK: AA
Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un tesislerini ziyaret etti.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, takımın yeni başkanı ve aynı zamanda Galatasaray kulüp üyesi olan Ömür Aydın, Dursun Özbek'e tesisleri gezdirdiği ve iki kulüp arasındaki olası iş birliklerinin konuşulduğu belirtildi.

Ziyarette Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'ün de bulunduğu bildirildi.

Galatasaray altyapısında yetişen ve Ümraniyespor forması giyen futbolcular Sıraçhan Nas ve Atalay Babacan'ın da Özbek ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiği aktarıldı.

(AA)

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı Gündem
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı Spor
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı Gündem
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı
Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı Gündem
Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı Gündem
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin Gündem
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin