Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Valencia'dan sevindiren gelişme

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta oynanacak Fenerbahçe- Giresunspor maçı öncesi Sarı Lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Valencia'dan sevindiren gelişme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları geçen Enner Valencia ile İsmail Yüksek, kadroda yer aldı.

VALENCİA GERİ DÖNDÜ
Teknik direktör Jorge Jesus'un Giresun'a götürdüğü 22 kişilik kafilede şu isimler bulunuyor: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Diego Rossi, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Arda Güler, Emre Mor, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi. (AA)

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