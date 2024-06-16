Bayram namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 Kurban Bayramı'na özel namaz vakitleri açıklandı. Türkiye genelindeki şehirlere göre düzenlenen bayram namazı programı, bayramın ilk günü uygulanacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki namaz saatleri, bayramın manevi atmosferine uygun şekilde belirlendi. Vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra 2024 Kurban Bayramı'nın coşkusunu yaşamaya başlayacaklar.

İşte il il 2024 yılına ait Bayram namaz saatleri:

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Bayram Namazı : 06:07

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara Bayram Namazı : 05:54

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir Bayram Namazı : 06:21

2024 İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

Adana Bayram Namazı : 05:52

Adıyaman Bayram Namazı : 05:38

Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:07

Ağrı Bayram Namazı : 05:14

Aksaray Bayram Namazı : 05:54

Amasya Bayram Namazı : 05:41

Antalya Bayram Namazı : 06:11

Ardahan Bayram Namazı : 05:12

Artvin Bayram Namazı : 05:15

Aydın Bayram Namazı : 06:20

Balıkesir Bayram Namazı : 06:15

Bartın Bayram Namazı : 05:52

Batman Bayram Namazı : 05:27

Bayburt Bayram Namazı : 05:24

Bilecik Bayram Namazı : 06:05

Bingöl Bayram Namazı : 05:26

Bitlis Bayram Namazı : 05:21

Bolu Bayram Namazı : 05:57

Burdur Bayram Namazı : 06:10

Bursa Bayram Namazı : 06:09

Çanakkale Bayram Namazı : 06:20

Çankırı Bayram Namazı : 05:50

Çorum Bayram Namazı : 05:44

Denizli Bayram Namazı : 06:15

Diyarbakır Bayram Namazı : 05:30

Düzce Bayram Namazı : 05:59

Edirne Bayram Namazı : 06:15

Elazığ Bayram Namazı : 05:32

Erzincan Bayram Namazı : 05:28

Erzurum Bayram Namazı : 05:21

Eskişehir Bayram Namazı : 06:04

Gaziantep Bayram Namazı : 05:43

Giresun Bayram Namazı : 05:30

Gümüşhane Bayram Namazı : 05:26

Hakkâri Bayram Namazı : 05:17

Hatay Bayram Namazı : 05:50

Iğdır Bayram Namazı : 05:10

Isparta Bayram Namazı : 06:09

Kahramanmaraş Bayram Namazı : 05:44

Karabük Bayram Namazı : 05:52

Karaman Bayram Namazı : 06:00

Kars Bayram Namazı : 05:12

Kastamonu Bayram Namazı : 05:47

Kayseri Bayram Namazı : 05:47

Kilis Bayram Namazı : 05:45

Kırıkkale Bayram Namazı : 05:52

Kırklareli Bayram Namazı : 06:12

Kırşehir Bayram Namazı : 05:51

Kocaeli Bayram Namazı : 06:04

Konya Bayram Namazı : 06:01

Kütahya Bayram Namazı : 06:07

Malatya Bayram Namazı : 05:37

Manisa Bayram Namazı : 06:19

Mardin Bayram Namazı : 05:29

Mersin Bayram Namazı : 05:55

Muğla Bayram Namazı : 06:19

Muş Bayram Namazı : 05:23

Nevşehir Bayram Namazı : 05:50

Niğde Bayram Namazı : 05:52

Ordu Bayram Namazı : 05:32

Osmaniye Bayram Namazı : 05:48

Rize Bayram Namazı : 05:21

Sakarya Bayram Namazı : 06:02

Samsun Bayram Namazı : 05:37

Siirt Bayram Namazı : 05:23

Sinop Bayram Namazı : 05:40

Sivas Bayram Namazı : 05:28

Şanlıurfa Bayram Namazı : 05:38

Şırnak Bayram Namazı : 05:22

Tekirdağ Bayram Namazı : 06:13

Tokat Bayram Namazı : 05:39

Trabzon Bayram Namazı : 05:24

Tunceli Bayram Namazı : 05:30

Uşak Bayram Namazı : 06:11

Van Bayram Namazı : 05:16

Yalova Bayram Namazı : 06:07

Yozgat Bayram Namazı : 05:47

Zonguldak Bayram Namazı : 05:55

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.