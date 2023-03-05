Batshuayi takıma dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Belçikalı golcü takımla çalışmalara başladı.

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Fenerbahçe'nin dün Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Michy Batshuayi'den iyi haber geldi.

29 yaşındaki golcü sakatlığını tamamen atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, 9 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.



15 GOL ATTI

Tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Batshuayi, 15 gol attı ve 1 asist üretti.