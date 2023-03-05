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Batshuayi takıma dönüyor

Fenerbahçe'de Batshuayi sevinci yaşanıyor.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 20:56
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Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi takıma dönüyor

Batshuayi takıma dönüyor
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Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Belçikalı golcü takımla çalışmalara başladı.

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ
Fenerbahçe'nin dün Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Michy Batshuayi'den iyi haber geldi.
29 yaşındaki golcü sakatlığını tamamen atlatarak takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, 9 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

15 GOL ATTI
Tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Batshuayi, 15 gol attı ve 1 asist üretti.

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