Fenerbahçe'nin istemediği Jesus Brezilya Milli Takımı'na gidiyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Jorge Jesus çok yakında Brezilya futboluna dönebilir.

Fenerbahçe'nin başında Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen bazı eleştirilere maruz kalan Jesus için yeniden Brezilya Milli Takımı ihtimali gündeme geldi.

Brezilya Futbol Federasyonu, ilk seçeneği olan Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'de kalmaya karar vermesi nedeniyle diğer alternatiflere yöneldi.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlük görevi için Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira ve Fluminense Teknik Direktörü Fernando Diniz'i liste başı olarak belirlese de en büyük adaylar arasnda Jesus da var.

Jorge Jesus'un 2019 yılında Flamengo ile gösterdiği performansın federasyon yetkililerini etkilediği öne sürüldü.