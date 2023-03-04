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Altay Bayındır: Taraftarlarımızı hep yanımızda isteriz

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Kayseri galibiyeti sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır "Taraftarlarımızı hep yanımızda isteriz. Galibiyeti onlara armağan etmek için boş tribünü alkışladık" dedi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 22:08
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Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'dan flaş açıklamalar

Altay Bayındır: Taraftarlarımızı hep yanımızda isteriz
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Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu.

"BUNA DEVAM ETMELİYİZ"
Galibiyet ve olan deprem ile ilgili konuşan Altay Bayındır, "Kazanmak her zaman güzeldir, mutluyuz. Taraftarla maç öncesi konuştum, pozitif olmayan sözler geliyordu. Onlara "Türk insanı olduğumu, aynı ülkede yaşadığımızı" söyledim. Herkes kazanmak istiyor, rakip futbolcuya saldırıyor. Bizler aynı ülkenin evladıyız, aynı ülkede yaşıyoruz. Üç günlük dünyada yaşıyoruz. Bir depremde sevdiklerini, aileni kaybediyorsun.
Çok zor bir süreçten geçtik. Bazı şeylerden ders almalıyız. İnsanlık çok başka bir şey. Kazanmak, kaybetmek var. Depremzedelere Beşiktaş maçında oyuncak atılması, Göztepe maçında top atılması harikaydı. Birlikte çok güzel, buna devam etmeliyiz." dedi.

"TARAFTARLARIMIZI HEP YANIMIZDA İSTERİZ"
Milli file bekçisi, sözlerini, "Taraftarlarımızı hep yanımızda isteriz. Galibiyeti onlara armağan etmek için boş tribünü alkışladık. Onları mutlu ettiysek, ne mutlu bize. Her maçımız önemli, her maçımız final ama hayatta daha önemli şeyler de var." ifadeleriyle tamamladı.

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