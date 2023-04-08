Jesus 3-5-2'yi bozuyor. İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

Sarı - Lacivertliler kritik Karagümrük virajını kayıpsız dönmeyi amaçlarken Jorge Jesus'un sahaya süreceği kadro da netleşmeye başladı.

Kalede Altay Bayındır olacak. Alioski'nin kupa maçındaki performansından memnun olan Jesus'un, 31 yaşındaki futbolcuya defans hattının solunda şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.

Portekizli teknik adam, Szalai - Samet tandemini bozmayacak, sağ bekte de Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacak.

Orta sahanın ortasında Willian Arao'nun görev alması beklenirken, Brezilyalı oyuncunun partneri henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Jorge Jesus; İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Crespo arasından tercih yapacak.

Hücum hattının sağında Arda Güler, solunda ise hafta içinde Yukatel Kayserispor filelerine 2 gol gönderen Emre Mor olacak.

İleri uçta ise Enner Valencia ile birlikte Serdar Dursun görev yapacak. (AA)



