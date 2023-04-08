8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus 3-5-2'yi bozuyor. İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

Jesus 3-5-2'yi bozuyor. İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i

Süper Lig'de pazartesi günü oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosu büyük oranda belli oldu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:26
Takip Et

Fenerbahçe'nin Karagümrük 11'i belli oldu

Jesus 3-5-2'yi bozuyor. İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i
+
Aa
-

Sarı - Lacivertliler kritik Karagümrük virajını kayıpsız dönmeyi amaçlarken Jorge Jesus'un sahaya süreceği kadro da netleşmeye başladı.

Kalede Altay Bayındır olacak. Alioski'nin kupa maçındaki performansından memnun olan Jesus'un, 31 yaşındaki futbolcuya defans hattının solunda şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.

Portekizli teknik adam, Szalai - Samet tandemini bozmayacak, sağ bekte de Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacak.

Orta sahanın ortasında Willian Arao'nun görev alması beklenirken, Brezilyalı oyuncunun partneri henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Jorge Jesus; İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Crespo arasından tercih yapacak.

Hücum hattının sağında Arda Güler, solunda ise hafta içinde Yukatel Kayserispor filelerine 2 gol gönderen Emre Mor olacak.

İleri uçta ise Enner Valencia ile birlikte Serdar Dursun görev yapacak. (AA)


 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
5
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
6
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
7
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.