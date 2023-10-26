Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün saat 19.45'te grubun üçüncü maçında evinde Ludogorets'i ağırlayacak.
Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı;
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi
Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tektepey, Rwan Seco
GRUPTA LİDER
Fenerbahçe, ilk iki maçta aldığı galibiyetlerle grupta 6 puanla lider konumda yer alıyor.
Ludogorets ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.