Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün saat 19.45'te grubun üçüncü maçında evinde Ludogorets'i ağırlayacak.

Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı;

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi

Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tektepey, Rwan Seco

GRUPTA LİDER

Fenerbahçe, ilk iki maçta aldığı galibiyetlerle grupta 6 puanla lider konumda yer alıyor.

Ludogorets ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

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