﻿Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Rakibi ne zaman belli olacak?

Uzun bir aradan sonra Avrupa turnuvaları başladı.
Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları bu hafta başladı ve üç hafta daha sürecek.
Perşembe günü Trabzonspor Basel ile Avrupa mücadelesini verecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna son 16 turundan devam edecek Fenerbahçe, rakibini bekliyor.
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna seri başı olarak katılacak temsilcimiz Fenerbahçe play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting - Midtjylland
Shakhtar – Rennes
Ajax - Union Berlin
Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV
Roma- Salzburg
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.
MAÇ TAKVİMİ
Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında oynandığı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:
Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023
Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023