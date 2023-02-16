﻿Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Rakibi ne zaman belli olacak?

Uzun bir aradan sonra Avrupa turnuvaları başladı.

Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları bu hafta başladı ve üç hafta daha sürecek.

Perşembe günü Trabzonspor Basel ile Avrupa mücadelesini verecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna son 16 turundan devam edecek Fenerbahçe, rakibini bekliyor.

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna seri başı olarak katılacak temsilcimiz Fenerbahçe play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting - Midtjylland

Shakhtar – Rennes

Ajax - Union Berlin

Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV

Roma- Salzburg

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.

MAÇ TAKVİMİ

Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında oynandığı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023

Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023



