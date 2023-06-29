Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, 2 Temmuz Pazar günü top başı yapacak. Sarı lacivertli takım 9-15 Temmuz tarihlerinde de Rusya'da hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takıma katılacak.

Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.

Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:

9 Temmuz:

19.30 Zenit-Fenerbahçe
12 Temmuz:

19.30 Fenerbahçe-Kızılyıldız

15 Temmuz:

14.00 Neftchi PFK-Fenerbahçe

Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.

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