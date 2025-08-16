Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Anlaşma an meselesi

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Dorgeles Nene transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncunun kulübü Salzburg'a yaptığı teklif ortaya çıktı.

Kanat takviyesi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Dorgeles Nene'de somut adımlar atmaya başladı. Kanarya, başarılı oyuncuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katabilir.

FENERBAHÇE DORGELES NENE İÇİN KESEYİ AÇTI!

İspanyol gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncu için Salzburg'a 16+4 milyon euro teklif yaptı. Malili isim için iki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

