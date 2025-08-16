Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Anlaşma an meselesi

Kanat takviyesi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Dorgeles Nene'de somut adımlar atmaya başladı. Kanarya, başarılı oyuncuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katabilir.

Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdi

Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...

FENERBAHÇE DORGELES NENE İÇİN KESEYİ AÇTI!

İspanyol gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncu için Salzburg'a 16+4 milyon euro teklif yaptı. Malili isim için iki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

Nihat Kahveci'den çok sert sözler! Tek tek isim verdi: Adam olun adam

Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?

Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Beşiktaş sezonu evinde açıyor! İlk maçta rakip Eyüpspor

Galatasaray'a büyük piyango vurdu!