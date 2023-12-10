Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği videoda olay yaratacak görüntüler. Ali Koç'un derbide nerede olduğu ortaya çıktı. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği videoda olay yaratacak görüntüler. Ali Koç'un derbide nerede olduğu ortaya çıktı. Gürel Yurttaş yazdı

Fenerbahçe, mükemmel oynadı Beşiktaş karşısında derbide. Bunu herkes kabul ediyor.
Sarı lacivertli takım mükemmel oyunun karşılığını 3-1'lik galibiyetle aldı. Fark daha büyük olabilirdi; bu da biliniyor.
Şahsen ben hayatımda böyle ezici bir üstünlük kurduğunu oyun olarak bir tarafın pek hatırlamıyorum, taraflı tarafsız çoğunluk bana katılıyor.
Bir 5-1'lik Beşiktaş maçını anımsıyorum. Onda da Fenerbahçe'nin dünkü Beşiktaş gibi kaleye tek şut atamadan (Penaltı hariç) maçı bitirmediğini, zaman zaman kaleyi zorladığını şahit olduğum için iyi biliyorum.
Evet. Böyle ezici üstünlüğe rağmen... Maçın en çok konuşulan adamı olmayı başaran hakem Atilla Karaoğlan'ın olması enteresan değil mi?
"Ne olmuş konuşulmuşsa? VAR kurtardı ya" diyebilirsiniz.
Ama öyle değil işte. Ya geçmiş maçlarda olduğu gibi VAR da atlasaydı bir kaç pozisyonu?
Hem VAR'ın karışmadığı pozisyonlar da var.
İşte Fenerbahçe, "Kazandım nasıl olsa. Daha fazla karışmayayım işi" demedi. Sonraki maçlarda olabileceklere karşı önlemini aldı.
Öğrendiğime göre sarı lacivertliler derbi sonrası vakit kaybetmeden toplandı.
Maçtaki pozisyonlar bir videoda toplandı.
Ekranlara yansıyan bütün tartışmalı kararlar bu videoda yer aldı.
Ayrıca...
Necip Uysal'ın maçın ilk yarısında peş peşe yaptığı 3 sert faüle rağmen nasıl olup da sarı kart görmediği görüntülü olarak soruldu.
Örneğin 3. dakikada Szymanski'nin Necip'in müdahalesiyle sakatlık tehlikesi yaşadığı, buna rağmen nasıl olup da faul verilmediği vurgulandı.
50. dakikada Dzeko Bailly mücadelesinde faulun neden ters verildiği soruldu.
Daha neler neler.
Verilmeyen, VAR'dan gelen uyarıyla verilen penaltı gibi. Hem de hakemin gözünün önünde olan pozisyonda.
Fenerbahçe videoyu gönderdi ve sordu:
"Ne yapacaksınız şimdi? Nasıl önlem alacaksınız? Bu hakeme ne yapacaksınız?"
Bakalım ne olacak, TFF'den nasıl cevap alınacak?
Fenerbahçe bekliyor.
Top federasyonda. Görünen o ki ortalık biraz daha karışacak.
Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbiye neden gitmediğini de öğrendim.
Hasan Arat telefonla konuşup gelmeyeceğini söylemişti ya. Onu da soruşturdum.
Ali Koç özel işleri nedeniyle yurt dışındaymış.
Burada olsa da gelmezmiş zaten. Sanırım bir tür uğur yapıyor.

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