Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda büyük sürpriz

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Rennes, AEK ve Dinamo Kiev'i geçerek 14 paunla lider olan Fenerbahçe, son 16 turu için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Grubunu lider bitirdiği için son 32 turunu direkt geçerek son 16'da mücadelesi edecek sarı lacivert iki yıldız oyuncusunu UEFA'ya bildirmedi.

Fenerbahçe, sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Alioski ve Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'yi UEFA'ya bildirmedi. İki futbolcu da son 16 turunca oynamayacak.

Yeni transferler kadroda

Fenerbahçe öte yandan devre arasında kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin'i UEFA'ya bildirdiği kadroda yer verdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Samet Akaydin, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha ve hücum: Willian Arao, Ferdi, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, Joao Pedro, Bathsuayi, Bright Osayi-Samuel