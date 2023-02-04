Brezilya Federasyonu 4 isimle görüştüklerini açıkladı: İçlerinde Jesus da var

Brezilya Milli takımında yaşanan ayrılık sonrası teknik direktör arayışları devam ediyor.

Brezilya basınında geçen habere göre; Brezilya Federasyonu, teknik direktörlük için dört isimle görüştüklerini açıkladı.

Teknik direktörlük görevi için Ancelotti, Mourinho, Luis Enrique ve Jorge Jesus ile görüşüldüğü ifade edildi.

Diğer taraftan medya, Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevi için ağır bastığını belirtti.