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Brezilya Federasyonu 4 isimle görüştüklerini açıkladı: İçlerinde Jesus da var

Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör arayışları sürüyor.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:22
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İçlerinde Jesus da var. Brezilya Federasyonu 4 isimle görüştüklerini açıkladı

Brezilya Federasyonu 4 isimle görüştüklerini açıkladı: İçlerinde Jesus da var
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Brezilya Milli takımında yaşanan ayrılık sonrası teknik direktör arayışları devam ediyor.

Brezilya basınında geçen habere göre; Brezilya Federasyonu, teknik direktörlük için dört isimle görüştüklerini açıkladı.

Teknik direktörlük görevi için Ancelotti, Mourinho, Luis Enrique ve Jorge Jesus ile görüşüldüğü ifade edildi.

Diğer taraftan medya, Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevi için ağır bastığını belirtti.

 

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