Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mekke'den gelecek

Yeni sezon öncesi yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de kritik karar bayram sonrasına kaldı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör adayları arasında gösterilen ve yönetimin görüşme yaptığı iddia edilen Abdullah Avcı'ya camia tepki gösterirken bütün kapılar İsmail Kartal'a çıkıyor.

Ancak ne tecrübeli teknik adam cephesinden ne de kulüp cephesinden bir açıklama olmaması endişeyi artırıyor.

HAC DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli olan ve ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak olan Kanarya'da sezon planlamasının yapılabilmesi için teknik direktör konusunun bir an önce çözülmesi beklenirken halen hacda olan İsmail Kartal'ın bayramdan sonra sözleşme imzalaması bekleniyor. Kaynak: Hürriyet