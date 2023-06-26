Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mekke'den gelecek

Fenerbahçe'de sezon açılışı yaklaşırken teknik adam belirsizliği keyifleri kaçırırken en büyük aday İsmail Kartal. Hacca giden Kartal'ın Mekke dönüşünde imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mekke'den gelecek

Yeni sezon öncesi yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de kritik karar bayram sonrasına kaldı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör adayları arasında gösterilen ve yönetimin görüşme yaptığı iddia edilen Abdullah Avcı'ya camia tepki gösterirken bütün kapılar İsmail Kartal'a çıkıyor.

Ancak ne tecrübeli teknik adam cephesinden ne de kulüp cephesinden bir açıklama olmaması endişeyi artırıyor.
HAC DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR
UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli olan ve ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak olan Kanarya'da sezon planlamasının yapılabilmesi için teknik direktör konusunun bir an önce çözülmesi beklenirken halen hacda olan İsmail Kartal'ın bayramdan sonra sözleşme imzalaması bekleniyor. Kaynak: Hürriyet

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