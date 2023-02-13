Enner Valencia'ya Ada kancası

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya İngiltere'den teklif olduğu ortaya çıktı.

EMERY ONU İSTİYOR

Mirror'da yer alan habere göre; Aston Villa'nın bu sezon Süper Lig'in mevcut gol kralı olan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın peşinde olduğunu iddia etti.

Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery'nin Dünya Kupasında gösterdiği performanstan beri beğendiği ve 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya sezon sonu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Enner Valencia'nın sezon sonu sözleşmesinin sona erdiği ve Aston Villa'nın Ekvador'lu forvet ile ön anlaşma yapmak istediği öğrenildi.

23 GOL ATTI

Bu sezon Süper Lig'de Enner Valencia, 18 maçta 20 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 3 gol attı.