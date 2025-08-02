Fenerbahçe'nin yıldızı Amed'in kapısından döndü!

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Fenerbahçe'nin yıldızı Amed'in kapısından döndü!

Fenerbahçe'nin milli santrforu Cenk Tosun'un 1. Lig ekiplerinden Amedspor'a transfer olacağı ve anlaşmanın sağlandığı haberleri gündeme gelmişti. Bu transfer için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Transfer döneminde forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe'de, forma şansı azalan bazı oyuncuların takımdan ayrılması gündemde. Bu isimlerin başında gelen Cenk Tosun için TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor sürpriz bir girişimde bulunmuşken sıcak bir gelişme yaşandı.

CENK TOSUN AMEDSPOR'U REDDETTİ!

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Amedspor'un kiralama teklifinde bulunduğu milli golcü Cenk Tosun, bu teklifi geri çevirdi. Sarı-lacivertlilerde 3. forvet konumunda bulunan deneyimli oyuncu, cazip bir teklif gelmediği sürece takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

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Süper Lig'e çıkmak isteyen Amedspor'un başkanı Burç Baysal, güçlü bir kadro kurma hedefinden söz ederken Cenk Tosun'u kiralamayı çok istediklerini dile getirmişti. Ancak bu transfer girişimi sonuçsuz kaldı.

Bilindiği üzere, daha önce Cenk Tosun'un yeşil-kırmızılılar ile anlaştığı ve önümüzdeki hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.

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