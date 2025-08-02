Jose Moruinho Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Dünyaca ünlü isim görüşmeyi açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Jose Mourinho'y Brezilya'dan talip çıktığı kaydedildi.

JOSE MOURINHO İÇİN FLAMENGO İDDİASI

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Jorge Biadek, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Gremio'nun başkan adayı Marcelo Marques'in, teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü iddia etti.



Biadek, Marques'in bu fikrini bizzat Portekizli çalıştırıcıya ilettiğini de açıkladı. Biadek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mourinho ile olan yazışmasını aktardı.

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İşte o yazışmalar;



"Ona mesaj attım: 'Bak, Brezilya'da ne kadar büyük bir saygın var' dedim. Bu haberlerin çıkması, Gremio taraftarlarının onu takımın başında görmek istemesi Mourinho'yu çok mutlu etti. Bu, her teknik adam için gurur verici bir durumdur. Gerçekten sevindi."



"TAMAMEN FENERBAHÇE'YE ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Biadek, şu an için somut bir görüşmenin olmadığını vurgularken Mourinho'nun geleceğine dair de net konuştu:



"Şu anda hiçbir temas yok. Mourinho'nun Brezilya'da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da bulunmuyor. Fenerbahçe'ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye'de şampiyonluk yaşamak. Ama bu, ileride böyle bir ihtimalin olmayacağı anlamına gelmez."

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