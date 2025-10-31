Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla bir kez daha Avrupa'da gözleri üzerine çeviren Marco Asensio için ortaya atılan yeni transfer iddiası ses getirdi. İspanyol basını, yıldız futbolcunun yeniden LaLiga'ya dönebileceğini öne sürdü.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'YE İMZA ATMIŞTI

Mallorca çıkışlı olan Marco Asensio, uzun yılar Real Madrid forması giymiş ardından ise Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İspanyol yıldız, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan deneyimli futbolcu, performansıyla da taraftarları kendine hayran bıraktı.

MARCO ASENSIO SEVILLA'NIN RADARINDA

El Nacional'de yer alan habere göre; Avrupa'da da gözleri üzerine çeviren Asensio'ya Sevilla talip oldu. LaLiga ekibinin Alexis Sanchez'le yolları ayırmaya yakın olduğu ve yerini Asensio ile doldurmak istediği belirtildi.

Haberde, "Eski Real Madridli Marco Asensio, kış transfer döneminin bomba transferi olabilir." ifadeleri kullanıldı.