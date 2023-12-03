Fenerbahçe'nin yıldızı omzundan sakatlandı. Acıdan gözyaşlarını tutamadı

Sultanlar Ligi 11. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde PTT ile karşı karşıya geldi.

SET VERMEDİLER

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etti.

SAĞ OMZUNUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin yıldız pasör çaprazı Magdalena Stysiak, mücadelenin ikinci setinde rakibin hücumu sırasında bench kısmına giden topu çıkarmak isterken sağ omzunun üstüne düşerek sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sakatlık sonrası kenara gelen ve yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Polonyalı yıldız maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"OMZUM İYİ"

Yaptığı paylaşımda iyi olduğunu belirten Stysiak, “Tüm mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Omzum iyi. Kötü düştüm ama hiçbir şey olmadı, merak etmeyin. Bir sonraki maçta görüşürüz” ifadelerini kullandı.