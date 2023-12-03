Fenerbahçe'nin yıldızı omzundan sakatlandı. Acıdan gözyaşlarını tutamadı

PTT'ye karşı oynanılan mücadelede sağ omzunun üstüne düşerek sakatlanan Magdalena Stysiak yaşadığı acı yüzünden gözyaşlarına hakim olamadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yıldızı omzundan sakatlandı. Acıdan gözyaşlarını tutamadı

Sultanlar Ligi 11. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde PTT ile karşı karşıya geldi.

SET VERMEDİLER
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etti.

SAĞ OMZUNUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Fenerbahçe’nin yıldız pasör çaprazı Magdalena Stysiak, mücadelenin ikinci setinde rakibin hücumu sırasında bench kısmına giden topu çıkarmak isterken sağ omzunun üstüne düşerek sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sakatlık sonrası kenara gelen ve yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Polonyalı yıldız maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"OMZUM İYİ"
Yaptığı paylaşımda iyi olduğunu belirten Stysiak, “Tüm mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Omzum iyi. Kötü düştüm ama hiçbir şey olmadı, merak etmeyin. Bir sonraki maçta görüşürüz” ifadelerini kullandı.

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