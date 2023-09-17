Mustafa Sandal'dan Filenin Sultanları'nı hedef alıp "iman gidyor" diyen imama sert tepki: Vatan hainliğidir ve yargılanmalı

Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'yi sevince boğan Filenin Sultanları olarak anılan kadın voleybol milli takımımıza dün Eminönü'nde bulunan Elhaç Timurtaş Cami'de bir imamın tepki gösterdiği iddiaları sosyal medyada yayılmıştı. İmam "Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır, bir de alkış tutuyorsunuz. Bu kadınlar Müslümanlığı törpülüyor" demişti.

Şarkıcı Mustafa Sandal o anları paylaşarak isyan etti ve emniyete seslendi. Mustafa Sandal paylaşımında şunları söyledi:

"VATAN HAİNLİĞİDİR"

"Camide alkol fotoğrafı paylaşan edepsizi paketleyen emniyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Aynı muamelenin 'Filenin sultanları kafirdir, izlemek günahtır. Böyle mi oluyor ahlak?' diyen (sözde) imama da yapılmasını bekliyoruz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik değil de nedir bu sözler? Size göre nefret suçu, bana göre vatan hainliğidir ve yargılanmalıdır! Asıl din düşmanı bu sözleri söyleyip dini kullanan basiretsizlerdir. Emniyet göreve!"