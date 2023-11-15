Böyle hediye görülmedi! Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a matkap seti verdiler

İtalyan takımı Imoco Conegliano'da forma giyen Isabelle Haak, Firenze karşısında 18 sayıyla oynadı ve maçın oyuncusu seçildi. İsveçli isme maç sonu verilen hediye görenleri şaşırttı.

Ali Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
Böyle hediye görülmedi! Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a matkap seti verdiler

Vakıfbank'tan ayrılarak İtalyan ekibi Imoco Conegliano'ya transfer olan Isabelle Haak, Firenze maçında 18 sayı üretti ve karşılaşmanın oyuncusu oldu.

Yıldız isim, mücadele sonrası şaşırtan bir hediye aldı.

MATKAP SETİ HEDİYE ETTİLER!
Isabelle Haak, Firenze maçı sonrası attığı 18 sayının ardından maçın oyuncusu seçilirken, hediye olarak matkap seti verdiler.

Bu hediye ise büyük şaşkınlık yarattı.

18 sayı üreten Haak, Firenze maçında yüzde 69'luk hücum yüzdesi yakaladı. İsveçli yıldız ayrıca mücadelede 2 servis sayısı üretti.

baska-hediye-mi-bulamadiniz-macin-oyuncusu-16533626-9831-m.jpg

baska-hediye-mi-bulamadiniz-macin-oyuncusu-16533626-8107-m.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Tarımda enflasyon uçtu. Vatandaşa kötü haber Ekonomi
Tarımda enflasyon uçtu. Vatandaşa kötü haber
Mercedes'in İsrail'e yardım açıklamasından sonra gurbetçinin açıklaması gündem oldu Gündem
Mercedes'in İsrail'e yardım açıklamasından sonra gurbetçinin açıklaması gündem oldu
Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi. Geri dönebilir Spor
Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi. Geri dönebilir
Şekeri olan bulgur yemeli mi? Sağlık
Şekeri olan bulgur yemeli mi?
5 milyon verene kulüp satılacak. Eskişehirspor için fedakar karar Spor
5 milyon verene kulüp satılacak. Eskişehirspor için fedakar karar
Tekirdağ’da kaçak sigaraya operasyonu Gündem
Tekirdağ’da kaçak sigaraya operasyonu