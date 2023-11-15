Böyle hediye görülmedi! Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a matkap seti verdiler

Vakıfbank'tan ayrılarak İtalyan ekibi Imoco Conegliano'ya transfer olan Isabelle Haak, Firenze maçında 18 sayı üretti ve karşılaşmanın oyuncusu oldu.

Yıldız isim, mücadele sonrası şaşırtan bir hediye aldı.

MATKAP SETİ HEDİYE ETTİLER!

Isabelle Haak, Firenze maçı sonrası attığı 18 sayının ardından maçın oyuncusu seçilirken, hediye olarak matkap seti verdiler.

Bu hediye ise büyük şaşkınlık yarattı.

18 sayı üreten Haak, Firenze maçında yüzde 69'luk hücum yüzdesi yakaladı. İsveçli yıldız ayrıca mücadelede 2 servis sayısı üretti.