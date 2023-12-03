Fenerbahçeli yıldızda görme kaybı tehlikesi. Resmen açıklandı

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet maçında gözüne yabancı madde isabet eden Yam Madar'ın görme kaybı tehlikesi yaşadığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 68-64 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da Yam Madar, gözüne isabet eden yabancı madde nedeniyle maça bir süre ara verilmişti. Sarı lacivertliler, Madar'ın görme kaybı tehlikesi yaşadığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko’nun 2 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesi sporcumuz Yam Madar’ın kafasına isabet etmiştir.

Bu bölümde soyunma odasına gitmek durumunda kalan oyuncumuz, sağlık ekibimizin müdahalesi ve kendisinin bu yöndeki yoğun isteği sonrasında karşılaşmanın ikinci yarısına devam etmiştir.

Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur.

Yam Madar’ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir.

Oyuncumuz Yam Madar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."