Fenerbahçe'ye ağır küfürler. beINSports'un zor anları

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye ağır küfürler. beINSports'un zor anları
Trabzon'da, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar tarafından yapılan "Fener ağlama" tezahüratları dikkat çekti.

Trabzonspor ve Fenerbahçe takımlarının karşılaşmasından önce, Trabzonspor taraftarları tribünlerde "Fener ağlama" şeklinde tezahürat yaptılar.

Maç öncesi stadyum hoparlörlerinden Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısı yükselirken, Trabzonspor taraftarları şarkının nakaratında "Fener ağlama" diyerek tezahüratlarını sürdürdüler.

Bu tezahüratın Trabzonspor tribünlerinde yapılması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

KÜFÜR BİTMEDİ

Bordo Mavili tribünlerin Fenerbahçe aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratlar dikkat çekti.

Yayıncı kuruluş canlı yayına gitmesin diye taraftar sesini kısmak sorunda kaldı.

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