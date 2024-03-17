İsmail Kartal vuruldu

Tadic'in pasında topu alan Fred, yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla çok sert vurdu. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın 15. dakikasında, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tribünden atılan bir cisimle vuruldu.

Maçın 15. dakikasında, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'a, seyirciler tarafından atılan bir yabancı madde isabet etti.

Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası, İsmail Kartal'a isabet eden yabancı madde nedeniyle, Fenerbahçe'nin sağlık ekibi hemen müdahale ederek tecrübeli teknik direktöre baş ve boyun bölgesine buz uygulaması yaptı.