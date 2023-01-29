Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!

Hızlı gelişen hücumdan ceza alanında Kasımpaşa'da topla buluşan Fall'ın vuruşu ağlarla buluştu. 24. dakikada Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Jorge Jesus'tan 2 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Ümraniyespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo ile Diego Rossi'yi, Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Miha Zajc ile Arda Güler'i ilk 11'de oynattı.

Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den kurdu. Orta sahada Willian Arao ve Miha Zajc şans bulurken, kanatlarda Arda Güler ile İrfan Can Kahveci oynadı. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Diego Rossi ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.