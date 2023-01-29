Jesus'un çileden çıktığı an. Bas bas bağırdı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının 33. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakikada Valencia'nın Graovac ile girdiği mücadelede yerde kalmasına hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı Batshuayi kullanmak için topu eline aldı. Ancak bunu gören teknik direktör Jorge Jesus kenarda adeta çılgına döndü. Bağırarak Araou'yu bağırarak yanına çağırdı ve penaltıyı Valencia'nın kullanmasını istedi. Arao da Batshuayi'nin yanına giderek Jesus'un mesajını iletti. Bunun üzerine Batshuayi topu Valencia'ya bıraktı.

Valencia 35. dakikada atışı kullandı. Top direkten döndü. Ancak kaledi Erdem'in penaltı sırasında ayaklarının çizgide olmadığı saptanınca VAR uyarısıyla penaltı tekrarlandı. Valencia topun başına bir kez daha geldi ve bu kez golü attı.

Penaltı atışından sonra Valencia ile Batshuayi'nin birbirlerine sarılması dikkat çekti.