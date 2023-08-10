Fenerbahçe'ye Krunic'ten kötü haber

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'dan Hırvat orta saha Rade Krunic için temasta bulundu.

Ancak İtalyan basını Sarı Lacivertliler'e kötü haberi verdi.



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Krunic'in Fenerbahçe'nin teklifine rağmen Milan'da kalmasının beklendiği belirtildi.

Krunic'in ilk etapta Fenerbahçe'ye katılmasının yüksek bir ihtimal olduğu ancak şu anda Milan'da kalma olasılığının daha fazla olduğu ifade edildi.



Milan'ın, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği vurgulandı.

İtalyan ekibinin, yeni sözleşmede Krunic'in 1.5 milyon euro olan maaşını da 2.5 milyon euro'ya çıkaracağı aktarıldı.



Fenerbahçe, Krunic için Milan'a son olarak 8 milyon euro teklif etmişti.

Sarı Lacivertli takım, deneyimli orta saha oyuncusuna ise yıllık 3 milyon euro maaş önermişti.

