Fenerbahçe'ye Trabzon'da pusu kuruldu

Olaylı maçın ardından Fenerbahçeli futbolcuların, Trabzon'da statta bekletilmesi tepki çekti.



Trabzon emniyeti havalimanına kadar giden bütün yolları kontrol altına aldı.



Fenerbahçe kafilesi tüm emniyet tedbirlerinin uygulanmasının ardından stattan ayrılacak.



AHMET ÇAKAR'DAN FLAŞ İDDİA



Ahmet Çakar skandal maç sonrası gündem yaratan bir iddiaada bulundu.

Çakar, "Bir istihbarat aldım. Fenerbahçe takımının stadyumda bekletilme nedeni havayoluna giden yollarına kurulan pusu kurulmuş. Bu takım daha öncede kurşunlandı." dedi.