Fenerbahçe’ye yeni sponsor! İmzalar atıldı

United Payment ve OYAK Portföy Yönetimi ortaklığı ile kurulan bir dijital cüzdan olan POCA, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın “Şort Sponsoru” oldu.

Fenerbahçe Basketbol Müzesi’nde, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen iş birliği imza töreni, kulüp ve POCA yetkililerinin yanı sıra, Genel Sekreter Burak Ç. Kızılhan, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A. Sertaç Komsuoğlu, POCA Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özer ve POCA Genel Müdürü Cihan Çepni’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

2023-2024 sezonunun sonuna kadar sürecek olan anlaşma gereği, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın şortlarında POCA logosu yer alacak.

“BİRÇOK ACIMASIZLIĞIN GÖLGESİNDE BAŞARILAR SÜRÜYOR”

Genel Sekreter Burak Ç. Kızılhan’ın açılış konuşmasında, “Her disiplinde zirveyi hedefleyen, yetenekli sporcular yetiştiren ve Olimpiyat oyunlarına en çok katılımcı gönderen ülkemiz adına, Fenerbahçemiz, karşılaştığı zorluklara rağmen başarılarını sürdürmeye devam ediyor. POCA ailesine, Fenerbahçe’mize sağladıkları değerli destekler için derin şükranlarımı sunuyorum ve onları ailemize ‘hoş geldiniz’ diyerek selamlıyorum. Bu anlaşmanın her iki tarafa da bereket ve başarı getirmesini umuyorum.” ifadelerini kullandı.