Fenerbahçe'yi yenen Sivasspor şampiyon oldu

U17 Elit A Ligi final maçında, Fenerbahçe'yi penaltılarda 11-01 yenen Sivasspor şampiyon oldu.

Fenerbahçe'yi yenen Sivasspor şampiyon oldu

Editör: Hamza Özalkuş

U17 Elit A Ligi final karşılaşmasında Fenerbahçe 5. dakikada Çağrı Fedai’nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertliler 23'te Samet Seymen Sargın’ın golüyle skoru 2-0’a getirdi.

Sivasspor'dan Yunus Emre Konak, dakikalar 29’u gösterirken sahneye çıkan isim oldu ve skoru 2-1’e getirerek farkı 1’e indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi ve 45+1’inci dakikada Sivasspor, Emre Gökay ile skora denge getiren golü kaydetti ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 bitti.

GOLER PEŞ PEŞE GELDİ

İkinci yarıda 47. dakikada bu kez Yasir Boz dengeyi bozan isim oldu ve Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan karşılaşmada, Emre Gökay, Fenerbahçe'nin golünden 5 dakika sonra bir kez daha maça denge getiren golü kaydetti ve maç 3-3 bitti.

90 dakikanın sonunda seri penaltı atışlarında rakibini 11-10 mağlup eden Sivasspor, U17 Elit A Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

İŞTE KÜRSÜYE ÇIKANLAR:

En İyi Teknik Direktör - Turan Bora (Sivasspor)

En İyi Kaleci - Serkan Kaan Sarman (Sivasspor)

Gol Kralı - Recep Yalın Direk (Galatasaray)

En İyi Oyuncu - Emre Gökay (Sivasspor)

U17 Bölgesel Gelişim Ligi Yarı Final eşleşmeleri ise şu şekilde;

15:00 - Yomra Spor - Bursa Yıldırım Spor

18:00 - Kocaelispor - Nazilli Belediyespor

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