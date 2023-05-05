Fenerbahçe'yi yenen Sivasspor şampiyon oldu

Editör: Hamza Özalkuş
U17 Elit A Ligi final karşılaşmasında Fenerbahçe 5. dakikada Çağrı Fedai’nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertliler 23'te Samet Seymen Sargın’ın golüyle skoru 2-0’a getirdi.
Sivasspor'dan Yunus Emre Konak, dakikalar 29’u gösterirken sahneye çıkan isim oldu ve skoru 2-1’e getirerek farkı 1’e indirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi ve 45+1’inci dakikada Sivasspor, Emre Gökay ile skora denge getiren golü kaydetti ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 bitti.
GOLER PEŞ PEŞE GELDİ
İkinci yarıda 47. dakikada bu kez Yasir Boz dengeyi bozan isim oldu ve Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan karşılaşmada, Emre Gökay, Fenerbahçe'nin golünden 5 dakika sonra bir kez daha maça denge getiren golü kaydetti ve maç 3-3 bitti.
90 dakikanın sonunda seri penaltı atışlarında rakibini 11-10 mağlup eden Sivasspor, U17 Elit A Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.
İŞTE KÜRSÜYE ÇIKANLAR:
En İyi Teknik Direktör - Turan Bora (Sivasspor)
En İyi Kaleci - Serkan Kaan Sarman (Sivasspor)
Gol Kralı - Recep Yalın Direk (Galatasaray)
En İyi Oyuncu - Emre Gökay (Sivasspor)
U17 Bölgesel Gelişim Ligi Yarı Final eşleşmeleri ise şu şekilde;
15:00 - Yomra Spor - Bursa Yıldırım Spor
18:00 - Kocaelispor - Nazilli Belediyespor