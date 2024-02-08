Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması

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Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli oyuncuya başta İtalyan kulüpleri olmak üzere pek çok Avrupa kulübünden teklif geldiği ileri sürülmüştü.

Ferdi, Gaziantep FK maçının ardından bu konudaki soruya şu cevabı verdi:

"Şu anda benim için önemli olan Fenerbahçe'nin hedefleri. Önümüzde kazanabileceğimiz 4 kupa var. Bunun mücadelesini veriyorum. Transfer düşüncemde yok. Sonrasını bilemem. Sezon sonuna kadar takımım için elimden geleni yapacağım."

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