Fernando Santos Onur ve Tayyip Talha'yı neden oynatmadığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fernando Santos Onur ve Tayyip Talha'yı neden oynatmadığını açıkladı
Adana Demirspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos Adana Demirspor maçı öncesi kadroda yaptığı değişikliklere dair konuştu.

Onur ve Tayyip Talha Sanuç’u oynatmamasına rağmen oyuncularına güveninin tam olduğunu söyleyen Santos "Bazı oyuncularımız çok fazla maç oynadı arka arkaya, Svensson iyi durumda, onu tercih ettim, Necip de çok tecrübeli bir oyuncu, Ama bu Tayyip Talha ve Onur'a güvenmiyorum anlamı taşımıyor, Onlar da bizim oyuncularımız" dedi.

Deneyimli teknik adam Pendikspor mağlubiyeti hakkında ise, “Son maç maalesef kötü bir mağlubiyet aldık. Maçın istatistikleri ile skor arasında büyük fark var, Futbolda bunlar oluyor. Bugün de Adana Demirspor'a karşı oynuyoruz, Yeni bir teknik direktörleri var, Son maçlarını analiz ettik, Bugün yapmamız gereken şey sahaya kalitemizi yansıtmak ve taraftarımızla birlikte galibiyet almak" ifadelerini kullandı

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