Fatih Terim Galatasaray'ın yıldızına talip oldu. Sarı-kırmızılıları zora sokacak transfer

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Fatih Terim Galatasaray'ın yıldızına talip oldu. Sarı-kırmızılıları zora sokacak transfer
Galatasaray'da bir türlü forma bulmakta zorlanan Bakambu'yu Fatih Terim gündemine aldı.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos transferde hız kesmiyor.

Fenerbahçe’den Samet Akaydın ve Tranzonspor’dan Bakasetas’ı kadrosuna katan Yunan ekibi bu sefer gündemine sürpriz bir ismi aldı

Galatasaray’da bu sezon Icardi’nin arkasında kalarak forma şansı bulmakta zorlanan Bakambu ile Yunan ekibinin temasta olduğu iddia edildi.

Henüz resmi bir gelişme olmadığının aktarıldığı haberde Bakambu’yu Fatih Terim’in istediği belirtildi

Yıldız golcünün takımdan ayrılması halinde hücum hattında sadece Icardi ve Halil Dervişoğlu'nun kalacağı sarı-kırmızılıların teklif gelmesi halinde ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

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