Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi 7 eksik birden. İsmail Kartal kara kara düşünüyor

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Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi 7 eksik birden. İsmail Kartal kara kara düşünüyor
Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'de eksiklikler can sıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Yılport Samsunspor karşısında 2 puan bırakarak şampiyonluk mücadelesinde yara alan Sarı lacivertli ekip, Başakşehir kjarşısında kazanarak kötü havayı dağıtmak istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya lider olarak girdi ve 54 puanla zirvede bulunuyor.

Ancak, Fenerbahçe Başakşehir maçında 7 oyuncusundan yararlanılamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları devam eden Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığını atlatan ancak henüz tam hazır durumda olmayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Kadroda yer alamayacak isimlerin yanı sıra, kart sınırında bulunan Alexander Djiku, Miguel Crespo ve Jayden Oosterwolde da MKE Ankaragücü maçında oynayamama riski taşıyor.

Tüm bu eksiklere rağmen liderliğini sürdürmek ve zirve yarışında avantaj sağlamak isteyen Fenerbahçe RAMS Başakşehir karşılaşmasına odaklanmış durumda.

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